勞保基金逆差加劇 今年恐首度入不敷出

2017-10-03 16:43

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞保基金財務惡化，恐在今年出現入不敷出的情況？根據勞保局統計資料，今年前7個月中，僅在今年2月呈現順差，其餘6個月都是逆差，年度支出大於收入的情形，可能會提前在今年發生。勞動部勞保司長鄧明斌不否認有這個可能，不過他也強調，近幾個月勞保基金投資收益都達5％，因此今年基金仍維持正成長。

根據勞保局2015年提出的勞保基金精算報告，原本預估2018年發生基金收支逆差，並於2027年破產。但根據勞保局今年前7個月的統計發現，7個月中有6個月都是支出大於保費收入，且從4月開始逆差一路從8.7億逐月加大至7月約60億，收支短絀的現象恐提早一年出現。

鄧明斌表示，依現在的情況看來，在今年年底結算時，的確可能首度出現入不敷出的情況，且較精算報告提早1年。不過他強調，近幾個月的勞保基金投資收益都達5％左右，因此若加計收益率，目前仍是勞保基金收入大於支出，預估年底勞保基金仍會有100多億元的成長。

根據勞保局的分析，時程提早主要有3個原因，分別是人口老化加速給付增加、年金改革影響給付意願與勞保天花板拉高。

鄧明斌表示，目前勞保年金改革已經排入立院優先草案當中，勞動部也將在明年依年改方案進行勞保精算報告。

依勞保局及勞動基金運用局統計，勞保基金今年截至7月底，保費收入為2109.9億元，給付支出為2302.2億元，累積收支約為負192億元；但截至8月底止，勞保基金投資收益達6.07％，已獲益411億元，目前勞保基金規模約7151億元。