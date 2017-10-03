時代力量提憲改主張 廢一國兩區、廢省、補正公投法

2017-10-03 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨主席、總統蔡英文於9月24日宣布將啟動憲改，「要為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系」。而時代力量今（3）日宣布成立憲改小組，主張「廢除一國兩區」、「廢省」、「補正公投法」，並呼籲立法院長蘇嘉全在立院成立「修憲委員會」。

綜合媒體報導，時代力量立法院黨團於上午舉行「啟動憲政改革、邁向正常國家」記者會，黨團總召徐永明表示，未來將成立憲改小組，討論未來憲改的內容與可能的方向，從既有的修憲程序，到是否有可能推動全民制憲都會考量，期待台灣能朝正常國家邁進。另外也呼籲立法院長蘇嘉全儘速召集修憲委員會，而憲改中如「18歲公民權」等各黨都有共識的地方能不能先啟動？

立委高潞．以用表示，過去時代力量黨團曾提出增修條文第九條（廢省）、第十一條（廢一國兩區）兩個提案，但未連署成功，現在既然執政黨也開放連署，希望其他黨團能一起支持這兩項提案的推動。另外，高潞．以用也提到剛完成獨立公投的加泰隆尼亞，公投法也是時代力量非常重要的目標，但目前公投法補正一直無法召開黨團協商，希望能盡快完成三讀。

時代力量黨主席黃國昌則表示，2016年投入國會選舉等政黨都承諾過修憲，只是在有些案子上意見不一，結果讓有共識的部分都無法交由人民投票，因此呼籲推動憲改時各黨派應摒棄成見，著眼於台灣的長久未來。黃國昌也強調，這是一部動態的憲法，動態的憲法必須要在不同的土地上，去符合那塊土地所發展的背景及所面臨的挑戰加以形成。