賴清德：扁執政沒有宣布台灣獨立 蔡英文也不會

2017-10-03 16:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共十九大將於本月18日召開。我國總統蔡英文今天對兩岸關係發表最新談話，再次向中國喊話，盼雙方發展「新模式」。行政院長賴清德今天備詢時則表示，不一定要用否定態度看待中共十九大，「還是要抱持期待」；賴清德也複述總統所說，我對中國善意不變，盼中國善意回應。

賴清德日前在立院總質詢中公開表示自己是「主張台獨的政治工作者」，一席話震驚各界。在兩岸議題上，賴清德多次重申兩岸政策是總統職權，他當時是表達個人主張。立法院今天繼續進行總質詢，國民黨立委盧秀燕再次質疑賴清德的台獨論，賴清德再次說明，他發現不只兩岸間不了解，政黨間也有很多不了解，民進黨1999年的台灣前途決議文，就已談到台灣是主權獨立國家、名字是中華民國、前途由兩千三百萬人決定。他的台獨論述並無不同。而1996年施明德擔任民進黨黨主席時就對外表示，不會對外宣布獨立，陳水扁時期沒有宣布，蔡英文執政也不會。

總統蔡英文近日對兩岸關係也發表最新談話，重申台灣在兩岸方面「已經盡了最大的善意」，並向對岸喊話，希望在中共十九大之後，雙方可以思考「新模式」，讓兩岸關係更活絡一點。但盧秀燕今下午質詢時直言，她認為喊話是沒有用的，「如果有用，誰都可以當總統」，詢問賴清德看法？賴清德回應說，他看到總統發表很感動，總統談話的3個元素是「雙方、新和活絡」，行政院會朝向這個方向推動。

19大後仍抱期待 盼中國善意回應

賴清德進一步說，蔡英文一再釋放善意，但很可惜中國沒有基於同樣的善意對台灣。對於外界悲觀看待十九大之後的兩岸情勢，賴清德認為，不一定要用否定態度看待，認為十九大後就一定會如何，「還是要抱持期待」。賴清德也說，正如蔡總統所揭示的，台灣對中國的善意不變，希望中國善意回應。

另因雙十國慶即將到來，盧秀燕當場質疑賴「會不會唱國歌？」並要求賴現場唱一段。賴清德回應說，過去在台南市主持升旗典禮也唱，「唱國歌沒有問題」，他在國慶當天唱，但院會備詢時不宜。盧秀燕數度要求，更說當天行政院長的嘴形會成為媒體焦點，不如今天就解決這個紛擾，但賴清德都沒有妥協開口。最後盧秀燕拿出國旗和口罩送給賴清德，要他體會中部地區的空污，並再度邀請他一起唱國歌，賴仍堅持國慶再唱，盧秀燕最後自己唱了兩句，結束質詢。

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