台中市議會定期會13日開議 專案報告多達35案

2017-10-03 16:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今天舉行程序委員會，排定第2屆第6次定期會議程，定期會將於13日開議，至12月26日閉會。75天的會期將進行市長施政總報告、審查107年度總預算案及35案專案報告；另外，台中世界花博將在明年登場，國民黨議員特別要求安排1天的時間專門審查花博特別預算107年度詳細計畫。

藍綠黨團在下次定期會都競相提案要求市府專案報告，國民黨團共提出20案，包括烏日會展中心、台灣塔設計標案解約後續賠償處理情形、水湳轉運中心建置及招商、國慶晚會辦理情形等；民進黨團也不甘示弱，提出14案，包括台中市治安改善成果指標發生數降為六都最低、台中市躍升第二大城超越高雄人口成長原因、和平專案實施兩年成果、大車站計畫等；超黨派聯盟則提出1案。

原本議程只安排3天專案報告，另安排6天專案業務報告，國民黨議員李中表示，在業務質詢時，即可詢問各局處業務辦理情形，建議取消專案業務報告，2天改為專案報告，4天改為各委員會聯席審查預算。議長林士昌及其他議員也認為專案報告太多，應增加2天議程；至於聯席審查預算，民進黨議員陳淑華、吳敏濟都說，現在預算審查採委員會制，和立法院一樣，不宜再改為聯審制。

另外，民進黨議員江肇國指出，原本定期會會期預定是70天，現在增加到75天，有必要嗎，且12月26日才閉會，萬一臨時有重要議案要處理，時間會來不及，建議提前至12月20日閉會，以保留彈性。

林士昌則說，定期會會期最長可到80天，台中市明年度總預算規模達1900億元，75天的會期有其必要，在一番討論後，程序委員會決定增加專案報告、二讀會的時間，並安排1天大會審查花博特別預算107年度詳細計畫。