促進台美交流 台灣智庫與美州立大學簽合作協議

2017-10-03 15:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣智庫今天表示，身兼台灣智庫董事長的台中市長林佳龍今（2）日代表智庫與美國愛達荷州樹城州立大學（Boise State University）簽署合作協議書，未來台灣智庫將出資15萬美元給樹城州立大學基金會，用於設置「國際商業暨政治學基金」，並重點支持該校大學生從事美國西部山區與台灣之間的商業與政治研究，希望進一步加深台美交流。

智庫新聞稿指出，合作協議書由台灣智庫董事長林佳龍與樹城州大商學院院長派特森（Kenneth Petersen）分別代表雙方簽署。林佳龍長表示，台灣智庫與美國許多智庫已建立合作關係，但這是第一次與大學合作，也開啟更多元的合作交流平台。

此外，林佳龍也說，日前他以台中市長身分出訪美國，搭起台中與愛達荷（Idaho）州的合作模式，盼此模式可供美國其他州與台灣合作的參考，也希望台美在城市對與州的層次上能有更多的交流。

樹城大學商學院院長派特森表示，林佳龍是位有遠見的領導者，一手參與創立的台灣智庫，是台灣第一個本土智庫，很榮幸能代表樹城大學與台灣智庫簽約，也盼在未來能有豐富的合作成果。

林佳龍今年八月以台中市長身分訪美期間，在前愛達荷州共和黨主席葉望輝促成下，與樹城州立大學建立實質合作關係。台中市政府並協助該校與台中靜宜大學簽定合作備忘錄，共同推動台灣智慧製造、半導體、物聯網的人才培育及交流，快速建立台美「city to city, city to state」產學研究多方國際合作的新里程碑與區域創新體系。

除促成城市學府的合作外，林佳龍進一步支持台灣智庫與該校合作，以基金模式鼓勵美國大學生積極投入台美之間的經濟及政治研究。希望建立實質交流模式，促進美國學生了解台灣，並為台美交流開啟新管道，培養年輕新人才。