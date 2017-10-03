獨家》民進黨新任發言人 曾任資深駐中國特派

賴清德（左）與《七個絕不放棄的夜》新書作者林琮盛（右）。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-10-03 15:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕備戰明年選舉，民進黨將展開新一波人事布局，依據中央黨部規定，擔任黨職者，都必須要在參選前辭職。據透露，黨部也已經開始尋覓適合的接替人選，目前鎖定中國部副主任林琮盛、青年部副主任何孟樺接任。林琮盛曾任國內多個媒體資深駐中國特派，之前在台南市新聞及國際關係處擔任專門委員，還曾編寫時任台南市長的賴清德在0206台南地震的相關專書。

民進黨副秘書長徐佳青表示受訪時表示，民進黨一向在準備選戰上一向很有節奏，新任發言人的培訓已經進行半年左右，之後會陸續公布，將會在南北區域、性別、年齡上做平衡。

林琮盛畢業於政大東亞所，是民進黨在20年前第一批較制度化的青年軍「青年工作大隊」成員，也曾擔任新系大老洪奇昌助理，後來進入媒體圈，長期擔任北京特派員，對兩岸事務熟稔。林琮盛後來到台南市政府擔任新聞及國際關係處專委，編撰《台南震災救援紀實》專書，時任市長的賴清德當時說，希望能保存歷史，並讓救援經驗做為以後參考。

林琮盛也對以色列十分熟悉，曾撰寫一系列報導，總統蔡英文還曾在臉書分享林琮盛有關以色列對於水資源的處理，認為台灣可以借鏡以色列用水處理。

何孟樺則是畢業於清大社會所，在學生時代就是風雲人物，曾任清大研究生聯合會會長，擔任青年部副主任時舉辦許多活動，引發話題，包括青年國會實習、公共辯論工作坊、技職教育論壇等，表現亮眼。

據了解，全代會後，通過青年多元民調加分（加權）方案，讓許多黨內青年幕僚磨刀霍霍，目前已經辭職或宣布參選的黨務主管包括前青年部主任黃守達、前國際部副主任陳俞融。而之前傳出可能投入選戰的則包括發言人張志豪、吳沛憶。

現任民進黨發言人中不少都是現任議員，包括台北市議員阮昭雄、台北市議員王閔生、台南市議員邱莉莉、桃園市議員楊家俍都將競選連任，預估都將於今年12月25日前請辭黨職。

知情人士說，在12月25日前，許多準備參選的黨務主管都會請辭，勢必會有一波離職潮，不過為了要因應明年選戰，一定還有不少人事調動。尤其是主管和發言人職缺，勢必引起各派系的卡位戰。

黨務人士說，第一波發言人林琮盛、何孟樺代表年輕族群，將於11月左右公布；第二波發言人會鎖定1至2名不分區或區域立委，將於12月發布；第三波會落在農曆年後，大約3月決定，那時選戰會趨向白熱化，發言人的人選會以熟悉政治攻防的區域立委為主。