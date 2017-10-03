反制「邪惡」 泛藍要辦「愛國旗、愛國家」國慶大會

2017-10-03 15:16

〔記者施曉光／台北報導〕雙十國慶即將到來，由松濤社等團體主辦的「愛國旗、愛國家」國慶大會活動，獲得國民黨、新黨支持，前國防部長伍世文、前國民黨黃復興黨部主委胡筑生等人今日下午先行召開記者會預告活動內容，胡筑生並痛批蔡政府舉辦國慶活動卻看不到國號、國旗，相當諷刺，甚至還有人在國會公然主張台獨，希望藉此活動凝聚正向的力量，反制「邪惡」，讓中華民國永續下去。

主辦者之一的建築師宋緒康則說，現在有「惡勢力」企圖消滅我們的國旗、國號，他呼籲每一位百姓都要拿出良知，為國家奮鬥。

主辦單位指出，國慶日當天下午在國父紀念館舉辦的這場活動，除了安排「萬人唱國歌」、「萬人祭國父」等儀式外，還安排由陸軍官校校友護旗隊、復興崗校友國旗隊、刺槍隊、三軍儀隊退伍弟兄協會等單位表演正步操演，以及安排知名歌手表演的「愛國旗愛國家音樂會」。

當天活動包括國民黨前後任主席吳敦義、洪秀柱、新黨主席郁慕明等泛藍重要人士都將出席。

在這場記者會中，主辦單位特別安排「四行倉庫」獻旗女童軍楊惠敏的後代朱復轟獻旗，朱復轟說，過去有千千萬萬的軍民同胞，為了這面中華民國國旗流血、犧牲、奉獻，他希望國慶日當天所有同胞，家家戶戶都要把這面國旗懸掛出來。