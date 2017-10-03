終結企業貪婪！執政黨立委：希望勞工、網紅都把心聲講出來

2017-10-03 15:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕每年十月七日為「全球尊嚴勞動日」，台灣勞工陣線等團體今天與民進黨立委鍾孔炤召開記者會，勞陣秘書長孫友聯說，台灣企業不只剝削勞工，長工時、低工資、破壞環境之外，還在要求國家給予租稅補貼。而很多政治人物竟然還呼應、甚至去服務這樣的貪婪文化，希望勞動檢查要持續進行，訂定最低工資法。鍾孔炤也表示，一個進步的法案，卻因為企業貪婪，提出好幾個相關修法意見看法，比現有、舊有的法案還要退步，若是要強硬再度修法，將與原本的落實勞動尊嚴的理想相違背。

民進黨立委鍾孔炤說，要終結企業貪婪，台灣和全世界才可以脫離低新，一九九九年ＩＬＯ到現在，就是要追求社會對話、勞工基本權例，十八年來，台灣做了些什麼？台灣不過做了一個進步法案修法，竟然變成勞資之爭，四方四輸，統計數字來源在哪？媒體一面倒的幫企業主說話，誠懇呼籲勞工朋友，終結企業貪婪的時刻了，「希望勞工們寫信或在ＰＴＴ或是是網紅也好，把你們心聲講出來！如果再不站出來，我們開再多記者會都沒用！」

鍾孔炤說，實踐勞動尊嚴不只是口號，要用行動表示。他和職安團體一起努力，希望透過修法建立公益揭弊者保護法，該案已經連署成案，希望法案可以保護私人企業中勇敢檢舉的勞工。

台灣職業安全健康連線理事長黃怡翎說，台灣每十二天就有一個勞工過勞死，職災比例也高於其他各國，這是因為台灣人力便宜，雇主也不改善勞動安全。黃怡翎呼籲，政府應讓職災保險單獨立法，提高職災補助，過勞問題也應該要改善，「台灣不能再長工時，勞基法不要再服務企業需求，希望勞基法不要再走回頭路！」

永豐銀行工會總幹事管紹君認為，企業為了高利潤而拋棄尊嚴與專業時，首當其衝的一定是底層的勞工，她強調，「金融業雖是特許業，但必須保有道德與專業」，如果企業不健全，那勞工權益將不保，尤其是像金融業這樣的特許業，政府更應該審慎把關，不能向貪婪企業妥協。

經濟民主連合秘書長陳冠宇說，從過去馬政府推動貨品貿易協議，獲利集中在幾個家族企業，例如石化、汽車、面板等，石化業大多是高汙染的大型企業，但貿易談判中，最大受害者是底層勞工和中小企業。

被問到行政院長賴清德對於一例一休和勞基法可能會想往回修法，鍾孔炤也重話說，今年國際工會聯合會（ITUC）以終結企業貪婪作為主題，一個進步的法案，卻因為企業貪婪，提出好幾個相關修法意見看法，比現有、舊有的法案還要退步。國家要有競爭力，怎麼會把現有修法往後拉扯？造成勞工環境更惡劣。台灣現在還是全球最長工時第六名，面對低薪，現在賴清德宣布軍公教全面加薪，就是希望帶動私人企業加薪。

鍾孔炤指出，目前相關統計，修勞基法後，都是正面影響，如不提出數據證明有再次修法的必要，只會引發勞資更大的對立，徒耗社會資源，使台灣勞動環境更加劣化；鍾孔炤也提醒政府，賴院長加薪是為了讓中央帶動勞工加薪，因為低薪才需要加班，若是強硬修法，將與原本的落實勞動尊嚴的理想相違背。

孫友聯說，他參加很多場一例一休公聽會，很多企業根本很貪婪，廢除整部勞基法都不足以解決他們的問題，「他們只想要奴隸制度」，難道台灣要退到沒有勞基法的年代嗎？這樣的貪婪文化，到底要根深蒂固到什麼程度我們才會感受到痛。

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