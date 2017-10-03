退休軍公教團體批賴揆 吳育昇把台獨比擬金正恩

2017-10-03 14:51

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德在立法院備詢時談台獨，退休軍公教團體今召開記者會批評，要求賴清德辭職，與會的國民黨政策會副執行長吳育昇則將台獨與北韓領導人金正恩相比，聲稱全世界潮流都在走包容、國家和諧，只有金正恩和台獨在講對立。

由中華民國公共政策學會、全國公教軍警消聯合總會等退休軍公教團體舉辦公共政策論壇記者會，要求賴清德辭職以謝國人，公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉表示，無論主張統一、台獨的聲音社會應接受，但賴清德是政府高官，在立院講台獨論，是違背憲法和人民期待，民間不站出來發聲，台灣未來恐怕沒完沒了。

中華民國公共政策學會理事長張世賢表示，國防、外交、兩岸是總統職權，賴清德以閣揆身分在立院講台獨，違反憲法規定，會有後遺症。

台大心理系教授黃光國則表示，賴清德和蔡總統是一個扮黑臉一個扮白臉，賴清德不會下台，承認中華民國是主權國家的全世界只有20個國家，蔡總統講維持現狀，現狀就是「一中兩憲」，要認清現實，兩岸必須簽訂和平協議，雙方邦交國交叉承認，聯合國席位共享。

吳育昇則認為，台灣社會過度仇恨國民黨，縱容民進黨到無以復加，民進黨推動新南向，給泰國、菲律賓免簽，但泰國、菲律賓都不給我們免簽，沒有對等尊嚴、平等互惠。

吳育昇還說，全世界的潮流都在走向包容、國家和諧，全世界只有北韓的金正恩和台灣的台獨在講對立，只有民進黨還在鬥爭軍公教，若賴清德不願下台以謝國人，那要拿出真本事。

退將吳斯懷則透過書面鼓吹國軍不要為台獨而戰，他稱，國軍效忠的是中華民國，還說中共對台軍事行動的主軸是「斬首」，緝捕民進黨台獨首謀分子，如果中共率先提出與國軍間的終戰原則，寄望國軍以復興中華民族的共同目標。