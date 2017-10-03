火車站整合藝文園區 黃偉哲：打破舊思維

2017-10-03 14:06

〔記者邱灝唐／台南報導〕立委黃偉哲今日與唐碧娥、邱莉莉、陳金鐘等台南市議員、前勞動部次長郭國文，邀集交通部、台鐵局、文化部、台南市政府相關單位及嘉南藥理大學觀光事業管理系陳信安助理教授，會勘台南火車站2樓的原台南鐵道旅館修復工程，除了聽取台鐵局的再利用計畫，也要求交通部對地下化後的台南火車站區周邊整合規劃，且應與台南市政府合作，打造台南火車站為藝文園區。

陳信安表示，台南火車站內的鐵道旅館於1936年改建、1963年結束營業，曾是全台唯一的站內旅館，如何融入目前正在台南車站展開的古蹟建築修復再利用工程，如果缺少在地的人文歷史元素，即使是仿古也只能仿到表象，無法在未來的新台南火車站扮演積極的角色。

不過，他指出，地下化工程包括新站體是由鐵工局主政，但使用中的火車站全站古蹟修復包括未來營運，則由台鐵管理局主責，一個特定區被交通部切成好幾個標案，由不同的主管機關交由不同的團隊規劃，未來將難以整合，希望各主管機關不要有本位主義。

對此，黃偉哲表示，火車站位於府城的精華地區，周邊也有許多藝文資源，過去遭到鐵路、街道、河道與地形地物的高低差切割，未來完成地下化後就能整合規劃前、後站區，政府應以區域性的思維打破舊有藩籬，譬如新、舊站之間應有連通道或意象連結，避免舊站淪為孤島。

黃偉哲認為，未來的新火車站應該跳脫單純的車站定位，努力融入在地，由交通部、文化部和台南市政府三方合作，共同打造一個火車站藝文園區，透過交通節點與藝文園區的整合，帶動周邊區域的整體再發展。