批賴揆拖延同婚修法 同婚團體籲兌現政見

2017-10-03 14:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕閣揆賴清德雖對婚姻平權表達支持，也支持大法官釋憲，卻在今天接受國民黨立委質詢時，表示這會期不會處理同婚法案，婚姻平權大平台強烈呼籲，民進黨應兌現選前政見，也建議總統蔡英文及賴清德，不要想兩面討好，也不要用口號呼嚨支持者。

婚姻平權大平台指出，所有團體對此感到失望與憤怒。而對於民進黨政府因顧慮反對同婚者聲音而拖延修法，罔顧選前承諾，提醒蔡總統和賴院長，改革不可能兩面討好，人權更無法打折，請不要用口號呼攏因期待台灣更加平等自由而投下神聖一票的支持者們。

婚姻平權大平台批評，這樣充滿政治算計的策略，已失去當年創黨的進步理念，我們可預見明年地方選舉將充斥反同聲浪、讓台灣社會陷入衝突及保守倒退，請民進黨擔起政治責任。

婚姻平權大平台還說，台灣無法承受在有下一個畢安生，10月16日就是畢安生逝世一週年，這個悲劇去年撼動了台灣社會，提醒了大家在台灣的同性伴侶每天都生活在危險中，也啟動了同婚修法的討論。一年過去了，立法院仍拖延未推動民法修正案的下一步，也遲遲不見行政院的版本，難道是要等下一個悲劇出現才要被逼著修法嗎？

婚姻平權大平台並號召社會各界，於10月16日晚上七點一起站上凱道，聲援畢安生逝世一週年的紀念晚會，讓立法院及行政院看到同志的生命不能拖延，平等就是現在。