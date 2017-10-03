國慶晚會又被質疑沒國號 中市府：當然為中華民國慶生

2017-10-03 14:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨繼日前烏龍質疑國慶晚會邀請卡無國號後，今再度質疑國慶晚會廣告無國號，「不知道為誰慶生？」台中市政府回應表示，在雙十國慶前夕舉辦的國慶晚會，當然是為中華民國慶生，此為國人普遍的認知，不解為何會有疑問。

台中市政府新聞局長卓冠廷指出，台中市民政局已發函通知各機關，10月7日至28日在各機關、團體、公司、重要道路及高鐵站等處懸掛國旗，今年國慶晚會首度到台中辦理，盼國民黨勿因偏見刻意操作對立，讓慶典的喜氣淪為政治口水戰。

繼日前國民黨舉行記者會，誤指國慶晚會邀請卡上無「中華民國」四字，遭到台中市政府出示邀卡澄清，正反兩面都有出現「中華民國」打臉後，國民黨今又舉行記者會質疑國慶晚會門票、宣傳影片，完全沒有任何國旗、中華民國等字樣。

台中市政府指出，台灣為主權獨立的國家，國號為中華民國，無論是國慶大典、國慶晚會，皆為雙十節期間在台灣舉辦的國慶慶典，國人都普遍認知此為慶祝中華民國國慶，不解何來疑惑之有？

卓冠廷反問，國民黨日前質疑邀請卡，現在又質疑門票、宣傳影片，難道下一步要質疑晚會現場沒有「秋海棠」嗎？系列慶典若不是慶祝中華民國生日，不然是慶祝哪一國生日？

市府也指出，過去由僑務委員會舉辦給僑胞的「四海同心聯歡晚會」，今年由台中市政府整併，同時擴大辦理並轉型成國慶晚會，並首次離開台北移師台中，1萬2000張入場券短短一天就全部發送完畢，引起民眾熱烈迴響。

卓冠廷盼國民黨勿因偏見刻意操作對立，讓慶典的喜氣淪為政治口水戰，應團結共慶國家生日，才是國家福氣。