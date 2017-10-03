展現生態交通成果 花媽引領外賓逛哈瑪星

陳菊搭乘綠色運具引領外賓參訪哈瑪星示範區（記者王榮祥攝）

2017-10-03 13:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017生態交通世界大會今於高雄駁二持續展開，高雄市長陳菊於市長論壇、分享以生態交通打造綠色宜居城市經驗，訂定營造永續綠色生態新城市目標，明確將低碳列為城市發展願景，期達到藍天、淨水、綠地、低碳、寧適宜居的永續環境。

外賓騎單車（記者王榮祥攝）

陳菊表示，城市治理政策應與國際接軌，因此高雄於2006年就加入ICLEI。與國際城市共同探討解決城市永續治理的發展課題，並於2016年接任ICLEI生態交通聯盟主席。期間，高市府也擬訂短、中、長期溫室氣體減量目標，以2005年排放量為基準，2020年溫室氣體排放量需較2005年減少20%，2050年溫室氣體排放量需較2005年減少50%為目標。

高市議員邱俊憲體驗特殊的綠色運具（記者王榮祥攝）

陳菊也與荷蘭烏特列支市、馬來西亞檳島市、韓國釜山市、日本熊本市、菲律賓聖荷西市與國內多位市長代表，分享運用生態交通策略打造生態交通環境，例如首創公共自行車C-Bike，亞洲第一條無架空線輕軌，共享電動汽車及示範運行的無人電動公車。

高雄市長陳菊、議長康裕成試乘無人車（記者王榮祥攝）

論壇結束後，陳菊偕同各國來賓，一起搭乘各式綠色運具進入哈瑪星示範區，沿途除感受綠色交通空間的舒適與便利，還受到哈瑪星居民夾道熱情歡迎。

交通生態世界大會上午舉行市長論壇（記者王榮祥攝）