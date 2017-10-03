蔡總統挑戰快問快答 最討厭幕僚、記者這樣說…

總統蔡英文日前接受媒體專訪，透露最喜歡的顏色就是當天受訪身穿的「淺藍色」衣服。（中央社）

2017-10-03 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受媒體專訪，挑戰「快問快答」的訪問形式，蔡總統表示，若能改變歷史，她最想要改變的就是「退出聯合國」，另外她也說，學生時代最討厭的科目是「三民主義」。蔡總統如果能夠開店，最想要開的店是「書店」。

蔡總統1日接受《中央社》專訪，透露最喜歡的顏色就是當天受訪身穿的「淺藍色」衣服；被問到「最愛狗或貓？」蔡總統則答「我也不想得罪狗，也不想得罪貓，不想回答這個問題。」

被問到學生時代最討厭哪項科目，蔡總統回「三民主義」，坦言三民主義常常念不懂，而蔡總統也曾透露小時候英文「很菜」，但是後來自己克服了，所以不是最討厭的科目。

蔡總統在心情不好的時候，會拿著遙控器看電視，但除了政論節目以外。她最近看過的電視劇（影集），則是「通靈少女」和「麻醉風暴」。最喜歡的影星，是「長夜將盡」的安東尼霍普金斯和「冰原歷險記」的喜德。最愛的電影則是「冰原歷險記」和「史瑞克」。

另外，蔡總統還被問到討厭的事，她最討厭幕僚說的話就是，「主席、總統，這點你不懂啦」。最討厭記者問的問題是在公開行程時，記者大聲問一些激發她停下來回應的問題。