1小時內2艦出「撞」況 海軍：專案調查

左營艦左艉鋼板約被撞凹2平方公尺。（記者黃旭磊翻攝）

2017-10-03 12:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍基隆級驅逐艦左營軍艦今日上午在高雄旗津海軍第四造船廠，遭民間船隻撞擊船艉受損，豈料，早在今日上午7點50分，同級艦基隆軍艦在蘇澳港作業時，和「金福恩」號漁船擦撞，所幸無人員受傷。

海軍表示，經檢視，基隆艦並無損傷，漁船損傷輕微，已立即調查事故原因。

海軍表示，針對此意外事件，立即成立專案小組展開調查，並通令所屬艦艇確實注意風險管控，提高危安警覺，以維艦艇航行安全。