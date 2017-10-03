傳將撤換四分之三內閣？ 賴清德：沒這回事

2017-10-03 12:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委陳超明今在立法院質詢時表示，有消息指出，明年農曆年前，將撤換3/4內閣閣員，行政院長賴清德答覆陳超明質詢時，2度強調「沒這個事情」。

賴清德今早在備詢時表示，他非常感謝行政團隊幫忙，大家都很打拚，業務推動也很順利。對於陳超明提及，有消息指出，農曆年前將大量撤換內閣，賴清德兩度重申，沒這個事情，他接任行政院長後曾說，已經換院長、副院長與秘書長，內閣團隊應該有馬上上任能力；不過同時他也強調，會隨時檢討。