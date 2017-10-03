籲政府正視中國統戰手法 他憂：否則被統仍不自覺

2017-10-03 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕電視節目「中國新歌聲」日前舉辦演唱會時，意外發生台大校園濺血事件，台北市長柯文哲昨首度針對學生遭統派毆打一事致歉，但柯也強調，根據SOP，他不認為有疏失。對此，時代力量立委徐永明則質疑，中國恐將統戰「包裝」成民間交流，政府得嚴肅看待，中方的「多元統戰手法」，否則如同溫水煮青蛙，「哪天被統一了還不自覺」。

臉書粉專「徐永明」今分享本報報導，並撰文呼籲，關於「上海台辦來台目的」與「活動引起的暴力事件」，中央部會須至立院「說清楚並負起責任」，絕不是柯致歉就可了事。

徐永明表示，據北市府昨專案報告，活動當天是由北市府、台大和上海主辦方協商，「但主辦單位的『上級』不同意停辦活動」，直至陳抗者衝進會場才「被迫停辦」。徐永明質疑，「號稱單純的民間交流」，「上級」究竟是何方神聖，直言「若是上海台辦，絕對是統戰活動」，要求相關部會查明，中共官員來台，「是否有從事不符申請事由之行為」。

徐永明接著提到，中國將統戰「包裝」成民間交流，造成的暴力事件，已升級至「國安問題」，建議「管理源頭的審核單位」嚴格把關，若再有「紅黑勢力」出手傷及台灣民眾，「不能只有警政署出來善後，國安單位更要全面清查」。徐永明提醒，面對中國「多元統戰手法」，我政府勢必得嚴肅看待，「否則溫水煮青蛙，哪天被統一了還不自覺」。