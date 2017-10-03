「賴神」名稱引爭議 綠營彰化市長提名煙硝味起

2017-10-03 12:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是「賴神」這兩個字，讓民進黨彰化市長提名爭霸戰浮上檯面！

表態爭取彰化市長民進黨內提名的現任縣議員賴岸璋，日前在彰化市彰美路與辭修路口，掛起跟行政院長賴清德合照的宣傳看板，看板上寫著「賴神唯一推薦」、「值得信賴」，同時寫上賴清德的從政之路，一路從國大代表到立委，再到台南市長，再寫上賴岸璋的從政經歷，從市民代表、彰化縣議員，再畫上箭頭指向「彰化市長」。

「賴神」看板引發高度討論，也讓爭取彰化市長民進黨提名的現任縣議員林世賢直批，用「頼神」稱呼賴清德，這是「最忌諱的稱呼」，非常不得體，也是消費賴清德，相信閣揆賴清德也不願意接受，而彰化市長還沒選舉，還不是候選人就自稱市長，這樣的選舉格調，令人很無奈。

賴岸璋則強調，他出身台南白河孤兒院，在未滿週歲時被彰化賴姓夫妻收養，因為他與賴清德都是賴氏宗親，賴清德都以「鄉親」、「親同」來稱呼他，日前民進黨召開全國黨代表大會，他遇到賴清德，就提出合照請求，並當場表明照片要選市長用的，賴清德也很爽快答應，所以看板照片並非合成。

針對「賴神」一詞，賴岸璋強調，這並非不尊敬，就像高雄市長陳菊被稱「花媽」，前總統陳水扁被稱「阿扁」，總統蔡英文稱為「小英」，如果說這樣就是不禮貌，應該是不至於才對，這是全台普遍的稱呼。