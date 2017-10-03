六張犁派出所公辦都更難產？ 潤泰要求給容獎否則不蓋

2017-10-03 11:56

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府自2007年規劃在信義區嘉興街六張犁派出所推動公辦都更，為北市首次以全公有地與民間業者參與都更，該案2012年由潤泰建設得標，並在2013年報核都更計畫，卻遲遲均未動工。

議員許淑華今天於六張犁派出所旁開記者會表示，當初考量到地區需求，因此希望在一樓增設區民活動中心，但潤泰建設卻認為區民活動中心將會影響到房屋銷售，損失4000萬元，要求市府提高容積獎勵，否則就解約不蓋，痛批是鴨霸企業。記者致電潤泰建設公司，但尚未取得回應。

根據資料，六張犁派出所公辦都更案將興建地上12層樓建築，原本1樓為住宅、派出所及警用辦公室、2樓為派出所、3到8樓80戶公宅，9至12樓為潤泰分回住宅；後來認為地方有增設區民活動中心必要，104年將1樓住宅改為區民活動中心，其餘樓層做細微調整，整體樓地板面積未調整。

然而，許淑華表示，該案經過3年了，潤泰卻認為，設有區民活動中心不好賣，恐損失四千多萬元，向市府申請15%的公益設施容積獎勵，否則就要解決撤案，更要求該案是因為政府變更內容，退還1500萬元履約保證金。她指出，若依照15%的容積獎勵換算有208坪，樓地板面積價值至少1億元，根本是天價。

許淑華指出，潤泰認為現在房市不景氣，今年六張犁地區房價出現1坪54萬元，認為開發成本高；她指出，這個房價這麼低是因為中古屋，而新成屋價格一定更高。她也說，該案從選前就向市長柯文哲陳情，至今3年無動作，批評市府也沒有態度消極。

財政局副局長沈榮銘表示，該案是財政局主導的都市更新案，2012年與潤泰建設簽約，2013年報核都更計畫，而原本契約內沒有規範要做區民活動中心，但考量到地方議員需求後要求納入，而民政局也繳納變更設計差額850萬元給潤泰，對於潤泰要求提高容獎，財政局將會繼續協調，並呼籲建商積極處理。