中國施壓卡航改我國員工國籍 外交部：已表達抗議

2017-10-03 11:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國以「一中原則」在國際對我施壓又見一例。外交部今天證實，卡達航空日前遭施壓，將台灣籍機組員國籍登記由「Taiwanese」更改為中國籍「Chinese （TWN）」。外交部亞非司司長陳俊賢表示，已經透過管道表達抗議，希望對方改正，但沒有得到回應。他同時強調，卡達航空是私人公司，此案並非卡達政府產生變化。

阿聯酋航空今年5月要求台籍機組員配掛中國五星旗徽章，並將機組員國籍改列中國籍，引發軒然大波。阿航最後道歉並表示是誤會，未來所有機組員不須再配帶國旗胸針。近日又傳出卡達航空也因「中國施壓」，更改我國籍機組員國籍登記，從「Taiwanese」改為「Chinese （TWN）」。

陳俊賢今天在外交部例會中證實此事。陳俊賢對此表示，「中國小動作真的很多」，關於此案我方已透過管道向卡達航空表達抗議，希望他們改正，但對方至今沒有回應。陳俊賢說，我國於卡達沒有設處，卡達航空也沒有台灣航點，我方在商業上較少談判籌碼。而此案是卡達航空內部「可能受到中國商業手段施壓」的變化，並非卡達政府指。

我國在卡達未設辦事處，相關事務由我駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處兼管。據了解，我國有上百人服務於卡達航空，國人雖希望向公司反應此事，但也怕影響到工作權益。民航局日前則指出，若此事屬實會請陸委會協助處理。