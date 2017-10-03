美國賭城槍擊慘案 蔡英文：譴責暴力

2017-10-03 10:57

〔記者李欣芳／台北報導〕針對美國賭城拉斯維加斯發生嚴重的槍擊事件，造成數百人傷亡，總統府發言人林鶴明今天上午示，在得知這項不幸的事件發生，蔡英文總統相當關心，並隨即請總統府秘書長吳釗燮致電「美國在台協會」處長梅健華（Kin W. Moy），代表她與台灣人民向美國人民致上最深切的關懷與慰問，蔡總統更譴責暴力，並向事件中無辜的受難者及其家屬致上哀悼之意，也祝福傷者早日康復。

林鶴明表示，總統也請外交部持續了解是否有國人受到影響，並主動提供協助，確保海外國人安全。