蔡總統：當初在野黨要兩例 壓縮一例一休空間

2017-10-03 10:45

〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路以來各界反彈聲浪不斷，蔡英文總統最近接受中央社專訪表示，當初一例一休修法時，所有在野黨都主張二例，立法過程因為此壓力，一例一休可以調整的空間就被壓縮。由於賴內閣要務實解決一例一休爭議，政院將提出修法，蔡總統說：「現在企業所需要的彈性，我們來檢視，是否有需要調整，若有的話，我們先進行這個調整」。

中央社今天刊出蔡總統專訪，對於一例一休爭議，總統說，大家應該要回想去年的場景，去年大約就是這個時候，立法院面臨一個選擇：「你是要二例？還是一例一休？」

總統說，當時氛圍，所有在野黨都主張二例，只有執政黨很用力去維持一例一休，保持了部分的彈性，在整個立法過程，因為有二例的壓力，一例一休可以被調整的空間就被壓縮了。

她表示，一例一休今年1月1日上路，政院宣布6個月內是輔導期，也就是6個月內，不會以新的立法作為勞檢開罰的基礎，希望藉此觀察新法對企業的衝擊、對勞工產生的效益；6個月後，勞動部再宣布，勞檢其實是為了要去輔導。

蔡總統指出，為何出現這樣的轉折，是因為這套勞基法確實不容易懂，很多當初立法覺得是彈性的東西，其實經過很複雜設計，很多人不了解這些彈性設計要怎麼樣使用；這段時間，希望把現有體制裡可以拿出來的彈性，運用到最大；如果還不足，再討論是否修法。

一例一休要再修法，被詢及勞團能否接受？蔡總統認為，這段期間也讓勞團了解一例一休對台灣產業與社會帶來的影響，她相信現在大家更能平心靜氣看待問題。

至於政府是否整個翻修勞基法？總統說，勞基法是一套非常複雜的法律，若沒有全盤考慮，或者因為一時需要，急就章處理，會喪失整個平衡，她覺得應該分階段處理。現在企業所需要的彈性，我們來檢視，是否有需要調整。第二階段希望處理的是創新產業，因為創新產業工作時間方式很不一樣，可以考慮給予比較彈性的勞資關係。

另外，對於政府正推動的稅改方案，總統說，稅改要減輕一般所得者和中小企業的負擔，希望讓受薪者和一般所得者「生活安全感好一點」，但整體稅收損失不能太大。