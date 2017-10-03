國慶晚會不見國號國旗 國民黨批中市府搞城市行銷

2017-10-03 10:45

〔記者施曉光／台北報導〕日前質疑蔡政府今年國慶活動「去中華民國化」後，國民黨發言人洪孟楷今日再度召開記者會，並將矛頭對準承辦今年國慶晚會活動的台中市政府，他痛批台中市政府拿民脂民膏，大搞城市行銷，非常不倫不類而且匪夷所思。

他並指控，台中市政府發標的國慶晚會委託專業服務採購案是由某家媒體得標，另有三家廠商「陪榜」，他質疑該家得標媒體如此配合行政機關，不顧原標案內容執行，另3家未得標廠商一定要出面提出告發、檢舉，因為其中已經明顯有涉嫌圖利的情形。

洪孟楷還當場與台中市議會國民黨團書記長李中連線，李中在電話中指出，台中市以往接近國慶，市區都會懸掛國旗，但到今天為止，台中市的主要幹道台灣大道，連一面國旗都沒有掛出來，而且國慶晚會的門票上完全沒有任何國旗、國慶晚會、中華民國等字樣，讓人完全看不出來是一場國慶晚會，未來議會在核銷預算時，一定會要求審計部對於本案的經費核銷不能輕易放過，議會也會要求台中市府就此進行專案報告。

洪孟楷表示，今年國慶晚會及國慶大典預算較往年多出3000萬元，這多出來的部分究竟跑到那裡？其中台中市政府文化局在8月28日的國慶晚會委託專業服務採購案決標，金額高達1460萬元，但整個活動卻是國號、國旗都不見了，變成台中市政府的跨年晚會，大搞城市行銷與個人主張。

他還播放國慶晚會的宣傳廣播影片指出，在34秒的內容中，只有偶像歌手，遍尋不著國慶、國旗與國號等相關意向，他甚至拿出放大鏡尋找影像畫面，藉此諷刺完全找不到中華民國國號。