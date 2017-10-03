蔡英文向中國喊話：十九大後雙方思考新模式，讓兩岸更活絡

2017-10-03 10:30

〔記者李欣芳／台北報導〕面對一年多來陷入停滯的兩岸關係，蔡英文總統最新接受中央社專訪表示，在台海兩岸關係上，台灣方面「已經盡了最大的善意」，她向對岸喊話說，希望在中共舉行第十九次全國代表大會之後，雙方可以思考新模式，讓兩岸關係更活絡一點。

中央社今天刊出蔡總統專訪。蔡總統認為，從去年5月20日就職到現在，基本上兩岸還是維持平穩，雙方也做了相當的努力，雖然在重要的政治問題上，「他們覺得我們沒有達到他們的目標，但是我們已經盡了最大的善意」，她的立場還是一樣：在去年就職演說中所講的話，「就是我執政處理兩岸的原則」。

中國堅持蔡政府必須接受一中框架的「九二共識」，即雙方都承認兩岸同屬一個中國。但蔡總統並未接受北京的要求，蔡總統在去年就職演說中表示，她尊重兩岸在1992年溝通協商所達成的若干共同認知與諒解，她的政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務。

蔡總統接受中央社專訪時，針對僵持一年多的兩岸關係表示，希望雙方都能再思考，如何讓兩岸架構走向新的模式。

總統說，雙方處理兩岸問題，都有長久以來累積的模式與一些準則，這些在過去很長的一段時間，維持了兩岸一定程度的穩定，而維持兩岸的和平穩定，確實是最重要的原則。

不過，她強調，新情勢正在發生，雙方要好好想一想，過去處理兩岸的想法或做法是否有必要檢討，「如果我們一直守著過去的那些做法與想法，我們或許很難面對多變的亞洲情勢與區域情勢」。

蔡總統特別提到，「我不會期待一夜之間就改變了」，因為畢竟這幾十年來雙方的互動都累積了一定模式，要走向一個比較能夠面對未來變局的模式，不會那麼快。

總統說，她日前也在民進黨全代會告訴民進黨人，在面對這種國際情勢的多變、中國的變化以及中國的崛起時，民進黨也應該思考，兩岸關係是否需要新的論述。