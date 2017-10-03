北市推行參與式預算2年 柯P：人數增加、品質提升

2017-10-03 10:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕分享參與式預算經驗，台北市政府上午舉辦「2017參與式預算國際研討會」，台北市長柯文哲致詞時談到，推行參與式預算2年多時間，不敢說做得多好，但參與人數越來越多，提案品質也提升，顯見整個公民意識抬頭，此外也促進公務員和民眾的雙向溝通。

「2017參與式預算國際研討會」上午在晶華酒店登場，此次邀請多位具有豐富經驗的參與式預算專家與會，包含義大利托斯卡尼區自治協會共同主席Giovanni Allegretti，北美參與式預算諮詢委員會委員Jez Hall，法國巴黎第八大學政治學教授Yves Sintomer，日本大阪市住之江區副區長安藤友昭（Tomoaki ANDO）。

市長柯文哲出席致詞指出，「開放政府、全民參與、公開透明」是他的理念，終究還是要落實在每天的生活中，跟市政結合，在台北市推行參與式預算2年，市民跟北市府的公務員一路摸索走到現在，參與的人數越來越多，提案品質也越來越好。

柯表示，過去每4年才有一次跟政府接觸的機會，就是投票那一剎那，投完了又沒有關係了，所以出現很多假日街頭政治家，假日就到街頭喊一喊，還有晚上的遙控、鍵盤政治家，像是在批踢踢就有很多鍵盤政治家，不是在網路上發表他的想法，就是一邊看call-in節目一邊幹譙。

話鋒一轉，柯指出，參與式預算也是解決4年才跟政府有一次關係的一種方法，目前全世界有1500多個國家或社區在實施，不敢說台北市現在做得有多好，但推行2年多來，投票的人增加到6萬多，也讓公務員更加敢於跟民眾面對面溝通，間接促進了公務員跟民眾的溝通能力。

柯笑指坐在台下的北市民政局長藍世聰說，發現北市府很多公務員都面有菜色，可以想見真的很辛苦，感謝同仁的努力，這2年的成果也希望分享給其他縣市參考。