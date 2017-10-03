與中央別苗頭？ 新北市府國慶首辦升旗典禮

新北市長朱立倫表示，今年將擴大舉辦雙十節慶祝活動，在全市道路及行政機關懸掛萬面國旗，也在市府舉行升旗典禮。（記者賴筱桐攝）

2017-10-03 10:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今年擴大舉辦雙十節慶祝活動，除了在全市道路及行政機關懸掛萬面國旗，更在市府舉行升旗典禮，這也是新北市長朱立倫上任以來，首次在國慶日舉辦升旗典禮，與中央「互別苗頭」的政治意味濃厚，朱立倫也確定不會出席總統府前的國慶大典。

朱立倫今天在市政會議受訪表示，今年新北市擴大舉辦雙十節慶祝活動，在新北市各個街道橋樑、市府大樓及公共機關，共懸掛超過1萬面國旗，今年是以萬面國旗慶雙十為主軸，希望全民一起參與，鼓勵家家戶戶懸掛國旗，表達對國家熱愛，市府並舉辦升旗活動，歡迎民眾參與。

至於是否出席總統府前的國慶大典？朱立倫回應，因為新北市府舉辦升旗典禮 ，當天上午10點還有眷村文化節活動，所以沒有辦法到總統府參與慶祝活動。

談到未來1年對國家及政府施政的期許，朱立倫表示，全民都希望國家尤其是經濟更好，不管是中央或地方行政團隊，解決投資的行政障礙，例如水電、勞工等民眾關心的議題，畢竟經濟是一切基礎，此外，盼重大建設獲各界支持，包括新北市推動的交通、水利、城鄉、建設，這是屬於全民的，希望中央與地方同心推動。