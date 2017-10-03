黃國昌：時代力量贊成往總統制方向修憲

2017-10-03 10:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文日前拋出憲改議題，時代力量今天召開黨團會議的會後記者會，時代力量立委黃國昌表示，時代力量在2015年就曾經針對憲改發表看法，贊成總統直選，並且在維持總統直選的現狀下，往總統制方向修正。立委Kawlo Iyun Pacidal（高潞．以用．巴魕剌）說，之前時代力量就一直希望立法院長蘇嘉全可以召開修憲委員會，但是到目前為止都沒下文，時代力量會提主決議，要求蘇嘉全組成修憲委員會。

Kawlo Iyun Pacidal說，時代力量一直推動國家正常化，有關修憲部分，時代力量希望可以修改增修條文第九條「廢省」，以及第十一條「廢除一國兩區」，過去這2個提案連署一直沒成功，希望執政黨開放（黨籍立委可跨黨）連署。

此外，時代力量也會成立憲改小組，積極推動憲政改革、呼籲盡快補正公投法、並且呼籲在憲改的人權條款中，加入原住民憲章，主張原住民的權利。

黃國昌說，時代力量在2015年就曾經針對憲改發表看法，贊成總統直選，並且在維持總統直選的現狀下，往總統制方向修正。為了讓政府可以權責相符，希望可以加強立法權，包括國會聽證制度，可強化立法對行政監督；此外，也希望可以貫徹司法權，對行政部門違憲行為，扮演監督制衡角色。