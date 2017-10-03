蔡英文談軍人年改 制度設計留愈久領更多

2017-10-03 10:13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府正推動軍人年金改革，總統蔡英文最新接受中央社專訪表示，軍人年金改革是一個制度性的變革，原則是要「長留久用」，延長職業軍人的退役年齡，「設計是留得越久、年金越好」，她鼓勵軍中同袍留在軍中服役。

中央社今天刊出蔡英文專訪，完整說明現役軍人年改的方向。她說，重點在「長留久用」，因為現在戰爭模式很多，是靠經驗、靠訓練，如果能在軍中留久一點，發揮的戰力會更強，因此希望延長軍人規定的退役年齡。

總統說，即使退役了，也希望在不受體力限制下，繼續留在軍中幫忙，因此目前正把可以由退役軍人來擔任的職務盤點出來；此外，還要給軍人第二專長的訓練，讓他們退役回歸社會後，可以延續職涯。這些都是替軍人在服役以及退役以後，做整體的規劃。

至於軍人年改方案為何一直未能公布？蔡英文說，總統府年金改革委員會有共識，軍人年金改革和公教人員不同，要另外處理，因為軍人工作時間長、退役早、工作性質和社會所需職能有差距，退役後另找工作確實有困難度。

蔡英文說，公教年金改革重點在於財務重新整理，增加財務永續性，軍人年金改革是個更大的制度性變革，考量「長留久用」這4個字，重新建構軍人退休以後的年金制度，「設計是留得越久、年金越好」，鼓勵軍中同袍留在軍中服役。

被問到草案何時出爐，她說，現在正在進行已經退役的人適用的舊制與新制度的接軌、結合，把配套討論完，行政院就會公布。