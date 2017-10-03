苗縣財政困窘 明年度總預算仍維持基本盤

2017-10-03 10:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府縣務會議今天通過主計處提報明年度縣府總預算案，明年度歲入編列191.55億元，歲出189.25億元，較今年度增加0.6億元，主要係明年調增公教人員待遇增加約4億元人事費。苗栗縣政府主計處長陳榮貴指出，因景氣未好轉，明年度總預算編列與今年差不多，各局處幾乎僅編列法定支出及基本行政維持費。

苗縣府主計處指出，明年度歲出189.25億元，較今年度增加0.6億元，微增0.32％，主要係明年調增公教人員待遇增加約4億元人事費，增加數除以中央專案補助支應外，其餘由苗縣府採取緊縮原則節省經費因應；另中央補助辦理各項道路橋樑、下水道工程及河川疏濬等公共建設經費減少約3.4億元。

陳榮貴指出，為持續推動各項社會福利措施、醫療保健業務及長照業務，今年編列21.89億元、明年編列23.5億元，增加1.62億元，較今年度成長7.39％，有助於實現苗栗縣「宜居生活」的目標。

陳榮貴指出，明年度仍依公共債務法規定編列債務還本淨額（不含舉新還舊數）2.3億元，顯示苗縣府積極還債及穩健財政之決心。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗縣府目前受行政院頒「地方政府財政紀律異常之控管機制」執行在案，為讓苗縣府財政及早回歸正軌，唯有核實編列預算，縮減預算規模，以達實質收支平衡；明年總預算案，苗栗縣議會本月底將召開定期大會審議。