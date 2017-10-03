張忠謀反「5＋2」 蔡英文首度回應：讓產業升級

總統蔡英文表示，政府推動「5＋2」產業是要加速產業升級。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-10-03 10:01

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府力推5＋2創新產業，台積電董事長張忠謀日前卻表示，反對政府推動5＋2創新產業，總統蔡英文接受中央社專訪指出，5＋2計畫並不是創造新產業，也絕對不是挑選幾個產業發展，「政府不是指定你只能做這個，不能做那個」，而是在現有的產業基礎上，快速地讓產業升級，讓它可以移到下個階段的競爭力。

張忠謀日前表態，反對5＋2產業，認為政府只要做好基礎建設就好，不應介入民間產業發展，不要管太多。

中央社今天刊出蔡英文專訪，首度回應張忠謀的批評。

蔡英文表示，5＋2計畫不是創造新產業，絕對不會是那種古老時代、國家在經濟發展的初期，挑幾個產業然後就說要發展。她說，台灣過去有這樣的例子，例如，汽車產業是被挑出來的、半導體產業也是被挑出來的，有的成功，有的失敗。

她指出，很多國家在經濟發展過程中，必須要把有限資源集中在幾個重要的產業上，讓它能夠快速成長，然後帶著經濟往前走，「我們確實已經脫離了那種模式，我們現在要做是在現有的產業基礎上，去讓它更有競爭力、更能夠轉型」。

蔡英文表示，5＋2的基礎產業其實都已存在，而且是有相當規模的產業，例如智慧機械是最明顯例子，台灣的機械產業做得很好，ICT產業也做得很好，為何不在這個基礎上，鼓勵業者把兩者結合起來，就是下一個世代的智慧機械。