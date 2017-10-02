一生只監督你一人 謝龍介為「他」再到議會質詢

2017-10-02 20:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員謝龍介被網友KUSO「一生只監督你一人」，在賴清德北上擔任閣揆後，今天下午首度再到市議會質詢。他強調，孫文創立亞洲第一個民主國家，是中華民國的國父，其偉大非在革命，而是其思想，因此銅像不應被拉後就不恢復，建議文化局可考慮放在台南公園（之前稱中山公園）。文化局長葉澤山表示，文化局的思考，是如何為銅像找尋一個適當的處所，謝謝議員提供意見。

原豎立在湯德章公園（民生綠園）的孫文銅像2014年2月22日被蔡丁貴等獨派人士拉倒，迄今未重新安置，謝龍介今天下午針對此事提出質詢。

他完整述說銅像當時豎立在湯德章公園的歷史過程，指前台南市長葉廷圭早在54年前，將原本要豎立在台南公園的銅像，以較為醒目熱鬧為由，改豎立在現在的湯德章公園。他說，就連前市長張燦鍙當時將民生綠園改名為湯德章公園，立湯德章塑像時，也以孫文個人並無爭議為由，並未移走當時的孫文銅像。

謝龍介說，當年為了孫文銅像，他們在銅像處紮營守護銅像34夜。他要求市府「不要小看我們的意志」，如果孫文銅像要放置在水交社，他也會反對到底。

他並建議，從過去歷史來看，為何不放台南公園，這雖改名為台南公園，但在他們這一輩的認知，仍是「中山公園」，如果豎立在中山公園，雖然也會有人反對，但相信絕大多數的人都能接受。