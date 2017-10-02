基市議會衝突 民進黨將告呂美玲、俞參發

2017-10-02 17:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕9月4日基隆市議會發生議員呂美玲、游祥耀兩人在議場「肢體碰撞」，呂倒地頭部受創住院觀察治療，民進黨基隆市議會黨團2日召開記者會，游祥耀宣布將「以訟止謗」，正式委託律師向國民黨籍市議員呂美玲以及俞參發寄發存證信函，要求10天內公開登報及臉書置頂方式道歉，否則提出共同毀謗告訴。

游祥耀說，這件事他不能沒有立場，不得已只好訴諸法律，整個事件始末，調閱前半段錄影帶應該有，後半段現場目擊證人很多，在第一現場人事室就至少有5人，議事廳目擊者更多；游祥耀說，他堅持在議場動口不動手，也不可拳頭相向，更不可以公然侮辱，他自己是議員、是民代，必須接受公眾檢驗，不能讓不實的謊言在外流竄。

游祥耀正式委託律師蔡家豪，針對9月4日在基隆市議會開會時，無故遭到議員呂美玲潑水及鋼杯朝游身體攻擊，當時在場人員均親身見聞，絕非游出手攻擊呂而受傷，嚴重詆毀游的名譽。

游祥耀也針對市議員俞參發在其個人臉書散佈不實言論有意見，因此對兩名議員就不實言論部分，要求10日內登報道歉，並以臉書上置頂方式發表公開道歉文1個月，否則一定提告。

基隆市議會民進黨團召集人洪森永說，國民黨團在事發後開記者會表示，民主殿堂不容暴力，民進黨反對暴力，但不能運用錯誤的訊息來打擊對手，一直以呂美玲為受害人姿態打擊游祥耀，「以訟止謗」就是希望透過司法途徑，讓真相呈現。