台大濺血引雙城論壇爭議 柯P：應續辦但堅守原則

台北市長柯文哲2日前往議會，做「924台大事件」、「世大運後續檢討」進行專案報告。（記者方賓照攝）

2017-10-02 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕「中國新歌聲」因場地租借問題而引發台大學生抗議，後來因獨派人士到場、統促黨毆打台大學生後，雙城論壇是否續辦也再次成為討論焦點。而台北市長柯文哲今（2）日表示，自己的態度是繼續舉辦，但會堅守原則。

綜合媒體報導，中國新歌聲是2011年雙城論壇後，雙方所簽屬文化交流備忘錄中所屬的活動。而柯文哲今日上午於台北市議會接受質詢，同時就「924台大事件」、「世大運後續檢討」兩大主題做專案簡報。國民黨議員汪志冰提問，未來是否會繼續舉辦雙城論壇？柯文哲表示他的態度是繼續舉辦，但會堅守原則。而汪志冰則贈送「白色油漆」送給柯文哲，表示雖然因為此事而遭「抹紅」，但希望柯文哲能堅持自己的白色力量。此時民進黨議員王世堅趁機反諷，指稱送白漆是諧音「白七」、「白賊」。

民進黨議員劉耀仁則問柯文哲，台大學弟被毆，自己身為台大學長是否應該道歉？柯文哲表示台灣有言論自由，但沒有打人的自由，當時是通報系統問題，代表警方防衛系統不是那麼好。

而新黨議員陳彥伯質詢柯文哲，如果台北市在該事件上沒有疏失，為何警察局長陳嘉昌隔天就懲處基層員警，那陳嘉昌到底是台北市的警察局長，還是民進黨的警察局長？對此質疑，陳嘉昌表示：「我是台北市警察局長，為台北市民服務，會將本身的工作做好。」