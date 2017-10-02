中市地方稅分期繳納辦法修正通過 放寬適用對象

台中市房地產市場蓬勃發展，地價、房價隨之上升，市府已修正辦法，減輕民眾繳納地價稅、房屋稅負擔。（記者張菁雅攝）

2017-10-02 16:24

〔記者張菁雅／台中報導〕為減輕民眾納稅負擔，台中市政府地方稅務局提出「台中市地方稅延期或分期繳納辦法」修正案，今天在市政會議審查通過，將放寬適用對象，未來稅額增加在2萬元以上，且增幅達40％而有繳納困難之虞者也能申請。該辦法通過後將由法制局發布實施，11月開徵的地價稅率先適用。

地方稅務局長陳進雄指出，配合「平均地權條例」第17條在今年5月修正公布，加上市府廣徵各方意見，並參酌其他五都的做法，因此修訂「台中市地方稅延期及分期繳納辦法」。修正重點包括過去僅有低收入戶可以申請，這次將適用對象放寬至中低收入戶；另外，若因政府調整公告地價等行政措施，導致稅額增加在2萬元以上，且增幅達40％以上，並有繳納困難者，得就稅額增加部分申請延期或分期繳納。

除了適用對象放寬，過去分期繳納僅能分7期，現在放寬至12期，以1期為1個月計算，12期即為1年，更簡化申請流程，民眾只要填具申請書及原繳款單就可以申請，不用再檢附存摺、收入證明等資料，以證明確實有繳納困難。

地稅局進一步說明指出，應納稅額增加在2萬元以上，未達20萬元者，就增加稅額得延期1至2個月或分2至4期；應納稅額增加在20萬元以上，未達40萬元者，得延期1至4個月或分2至8期；應納稅額增加在40萬元以上者，得延期1至6個月或分2至12期。

該辦法適用範圍除11月即將開徵的地價稅外，也包括房屋稅及使用牌照稅，市政會議審查通過後，將由法制局發布實施。