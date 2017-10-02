基隆火車站南廣場啟用 誰的功勞市長議長槓上

基隆火車站南廣場啟用，基隆市長林右昌及議長宋瑋莉，為了是誰的功勞，隔空交火。（圖為基隆市政府提供）

2017-10-02 16:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆火車站南站廣場今天啟用，市長林右昌表示，他上任以後看到火車站完工，但南站廣場現址荒蕪，因此帶領市府團隊向前交通部長葉匡時爭取，讓南站廣場從無到有；議長宋瑋莉對此說法頗不以為然，宋瑋莉表示，基隆火車站新建工程，是歷任市長努力推動下逐步顯現的成果，當政者在歡慶收割，也不要忘記、甚至是抹煞前人的努力。

林右昌表示，南站廣場的興建過程一波三折，但他上任以來，一直抱持著「只要在基隆市轄區範圍，都是市政府的事」這樣的觀念，一直主動積極介入參與，讓基隆市政向前走，若只是嘴上說說、紙上畫畫，沒辦法讓基隆市政有所推展。

林右昌說，現在大家看到的南廣場，與交通部次長范植谷的正式會議就有8次，小型會議則是難以計算，這都是經過重新都市設計及細部規劃，他相信，未來推動市政就是要把握每一個小小改變的機會，基隆整體水準一定能提升。

宋瑋莉則強調，基隆火車站新建工程，是在歷任市長努力推動下逐步顯現成果，她要提醒當政者（市長）在歡慶收割之際，也不要忘記、甚至是抹煞前人的努力。

宋瑋莉表示，政府的施政不僅具有延續性，特別是每項重大市政建設，都是經歷數任市長以及眾人之力共同推動，一步一腳印地實踐與完成，絕不是個人之力所能「孵育」出來的成果。

宋瑋莉指出，當政者有所建樹時自然可以表功、彰顯一己的政績，但是「爭功」過了頭卻不可取，尤其在收割前人耕耘所獲致的成果時，更不該抱持著「獨攬功勞」的心態，而抹煞眾人的付出與奉獻。