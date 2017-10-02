網傳林佳龍稱「pm2.5非致癌物」 中市府澄清、勿以訛傳訛

台中空品近來屢受擴散條件不佳影響。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-02 15:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕針對近日有網路轉傳訊息，指台中市長林佳龍稱「PM2.5不是致癌物」，台中市政府新聞局長卓冠廷今日嚴正澄清，市長林佳龍未曾有過此番發言，呼籲勿以訛傳訛，誤導民眾。

受到季節變化影響，近日空氣品質再度引起民眾關注，近日有網路陸續有轉傳訊息指稱「台中市長林佳龍竟說PM2.5不是致癌物」，不少民眾看到訊息深表不以為然。

對此，台中市新聞局特地澄清指出，市長林佳龍104年在市政會議上即曾指出，PM2.5為致癌物，而台中市有全世界最大的燃煤火力發電廠，市府除要求台中火力發電廠1至4號機，改變燃料為天然氣，也擬定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並針對電力業訂定加嚴排放標準，宣示跨局處共同對抗空汙的決心。

此外，台中市政府積極透過跨局處合作，推出各項措施減少空氣汙染，已成功讓PM2.5濃度從103年的27微克/立方米，降至105年的22.8微克/立方米，呈現逐年下降趨勢，距離國家空氣品質標準15微克/立方米，剩下最後一哩路，未來將持續努力改善空汙，打造低碳健康家園。

卓冠廷嚴正澄清，林市長未曾有過此番發言，呼籲外界勿以訛傳訛，誤導民眾。市府訂定86項管制措施積極對抗空汙，將持續努力，進一步提升空氣品質。