出席生態交通世界大會 蔡英文：綠色的未來是台灣的未來

蔡英文力挺生態交通，打造宜居、共享、智慧的城市。（記者張忠義攝）

2017-10-02 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕2017年生態交通全球盛典昨晚於高雄哈瑪星地區開幕，而總統蔡英文今日也特別出席由53個城市代表、1200位國內外交通界學者專家齊聚的2017生態交通全球盛典世界大會（ICLEI），也順帶體驗搭乘新世代的綠色運輸。

蔡英文總統今天到高雄參加2017生態交通世界大會。（記者張忠義攝）

總統蔡英文表示，ICLEI選擇高雄，代表高雄的轉變，從傳統工業城市演變到永續發展，現今在路上看到警察騎的電動機車到民眾使用的C-bike逾1500萬人次、輕軌全線通車、高捷轉虧為盈等，還有更多的軌道路網規劃中。

蔡英文與高雄市長陳菊共同試乘無人小巴。（記者張忠義攝）

蔡英文也強調，透過更多智慧、運輸和車輛共享、步行，讓民眾和在地社區更緊密結合，高雄要走向綠色的道路，這是高雄的問題、台灣的問題也是全球的問題，面對這個問題，我們會用行動證明「綠色的未來是台灣的未來」。

陳菊認為高雄將向全世界分享生態交通、永續城市的智能架構。（記者張忠義攝）

高雄市長陳菊也提到，高雄將和各城市代表簽署生態交通宣言，於今年聯合國氣候變遷大會進行發表，向全世界分享生態交通、永續城市的智能架構，並利用此次的盛會與各國交流學習，延續創新生態交通的理念。