黨內選舉制度惹議 吳敦義擬修改

2017-10-02 15:12

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常委選舉結果昨天出爐，國民黨主席吳敦義今表示，國民黨黨內選舉制度行之多年，但選舉制度有不妥當，應改變選制，以類似立委選舉的制度，讓每個選區都能選出代表性的黨員來擔任國民黨決策機關的常委，希望中常會能成立選制檢討改革小組，研議黨內選制改革，減少弊病或缺點，

針對中常委選舉引起的評論，吳敦義今接受媒體聯訪時表示，希望新的中常會能成立選制檢討改革小組，研議國民黨黨內選制改革，減少弊病或缺點，讓國民黨能夠透過選舉網羅各地優秀人才，以公平的制度歡迎愛黨、忠貞、有能力奉獻給國民黨的人來為黨服務。

吳敦義說，國民黨被執政的民進黨用超過憲法範圍的不當黨產委員會清算，用很多逾越法治國家、道德與法律基礎的方式來鬥爭，面臨如此艱困的局面下，仍有如此多人踴躍參與中央委員及中常委選舉，讓他十分感動。

吳敦義表示，昨日選出來的新一任中常委名單，他覺得有鼓勵也有不捨；他認為應該要改變選制，以類似立委選舉的制度，讓每個選區都能選出代表性的黨員，來擔任國民黨決策機關的常委。

吳敦義指出，國民黨黨內選舉選制雖然已行之多年，但參選中央委員選舉的人都要跑遍全國，又因為複選制要圈選105人，多年來一再發現不妥當的情況。吳敦義認為，應該思考如何改正這樣的選舉制度。

至於中常委的任期是否需要規範？吳敦義表示，美國國會有連續擔任40年的國會議員，90多歲了還在擔任議員，因此制度上是否要規定連選得連任一次，還可以再討論，黨中央將徵詢各方意見，並參考全世界好的制度與方法。

對於今年國慶典禮，吳敦義表示，既然是慶祝中華民國國慶，當然該在請柬上明顯標示中華民國國徽、國旗，歷來皆如此，而今年的情況的確令人很不解，蔡政府應該儘速檢討或補救；而他兼具中華民國卸任副總統及國民黨主席的雙重身分，會出席國慶慶典。