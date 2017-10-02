迎雙十國慶 軍方參演部隊下午操演搶先看

2017-10-02 14:47

〔記者羅添斌／台北報導〕為慶祝中華民國106年國慶，配合國慶籌備委員會規劃，國防部今年共計有「三軍人型氣偶」、「國軍聯合樂儀隊」、「國軍特勤隊」、「陸軍航特部直升機編隊」擔任「序幕表演」，以及「憲兵指揮部勤務連警衛排」、「空軍雷虎小組」等2項表演項目，以營造歡欣鼓舞、齊賀雙十的節慶氣氛，並彰顯國軍戮力戰備整備及捍衛國家決心。

國防部並在今日下午於憲兵指揮部開放「國軍聯合樂儀隊」、「國軍特勤隊」及「憲兵警衛排」等3個單位訓練實況，讓國人先睹為快，共同祝福中華民國生日快樂！

首先，由憲兵指揮部勤務連警衛排官兵騎乘山葉皇家之星Royal Star-1300cc重型機車，以7乘8的隊形，5公里的時速緩慢通過，展現憲兵雄壯、威武、嚴整的壯盛軍容。

接續由國軍特勤隊進行「食鶴攻擊拳法」操演，並分別由憲兵特勤隊進行「擒拿及隨扈格鬥」、陸軍高空特勤隊進行「刺擊格鬥」及海軍陸戰隊特勤隊進行「近身綜合格鬥」等操演，藉以展現特勤部隊不怕苦、不怕難、不怕死與誓死達成任務的戰技與精神。

最後，由國軍聯合樂儀隊演奏「和平進行曲」、「信號曲」、「傲視群峰」、「鼓隊自創組曲」、「飛揚的心」、「南風進行曲」等曲目。此外，今年特別由國防部示範樂隊中士李毓川精心創作「傲視群峰」曲目，歡慶國慶大典。

國防部強調，106年國慶為國家重要慶典，國軍身為保衛國家安全之守護者，能夠躬逢此一國家盛事，深感無上榮耀，參演官兵均以歡欣鼓舞心情，共同為本次慶祝活動而努力，相信必能在各國貴賓及海、內外國人面前，展現國軍最堅實的戰力。