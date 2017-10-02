亞錦賽廣播系統沒聲音 教育部長和體育署一問三不知

亞錦賽今天開打，現場廣播系統竟沒聲音，立委黃國昌今天質詢教育部長潘文忠（左）和體育署副署長王水文（右），部長和副署長均一問三不知。（記者林曉雲攝）

2017-10-02 14:02

〔記者林曉雲／台北報導〕2017年第28屆亞洲棒球錦標賽今天起在新北市新莊、台北市天母棒球場開打，時代力量立委黃國昌今天在教育委員會質詢踢爆，早上亞錦賽開打，日本和香港比賽，現場廣播系統沒有聲音，他詢問教育部長潘文忠發生什麼事？亞錦賽怎麼出這麼大的紕漏？但因體育署長林德福未出席，副署長王水文也不知情，只表示會作進一步了解。

對於體育署長林德福在臉書嗆聲網友不懂國民體育法修法，黃國昌要求教育部長潘文忠表態是否合適？潘文忠未直接回答，而表示他和林德福溝通過了，相信署長會做適切的溝通方式。

黃國昌接著詢問，體育署是否有補助亞錦賽？但王水文一問三不知，潘文忠也不知道。黃國昌質疑，早上亞錦賽開打，日本和香港比賽，現場廣播系統沒有聲音，亞錦賽怎麼出這麼大的紕漏？結果教育部和體育署一樣狀況外，一問三不知。

教委會召委陳學聖在黃國昌質詢之後才發現體育署長林德福「未請假就缺席」，陳學聖詢問教育部長為何林德福怎麼這麼大牌？政次姚立德不來教委會都有請假，譴責林德福不尊重教育委員會。潘文忠臉色鐵青，無法說明林德福去那裡？為何沒有請假？民進黨委員何欣純則緩頰，今天教委會是針對課綱爭議，不是針對體育署。