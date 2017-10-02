視導幻象戰機聯隊 蔡英文：台灣人民絕對可以放心

蔡英文總統今天（2日）視導位於新竹的空軍499聯隊，並與聯隊官兵一同午餐。（記者鍾麗華攝）

2017-10-02 13:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天（2日）視導位於新竹的空軍499聯隊，並與聯隊官兵一同午餐，蔡總統致詞強調，499聯隊是駕馭台灣主力戰機－幻象2000的精銳部隊，她看到了聯隊官兵的精實訓練，這是一支有堅強戰力和高昂士氣的部隊，「有499聯隊捍衛台海領空，台灣人民絕對可以放心」。

隸屬新竹空軍499聯隊的上校王同義，2012年不幸失事殉職。蔡總統特別提到他，蔡總統說，5年前的10月3日，王同義在法國殉職。飛機失事時，他在第一時間沒有選擇跳傘，選擇奮力操控飛機閃避村莊，保全當地民眾的身家性命，慷慨捐軀。

蔡總統指出，他的英雄事蹟，讓法國人非常感動，並且在當地立碑紀念。王同義是台灣空軍武德的典範，是499聯隊這個大家庭的楷模。她也交代聯隊長柳惠千，在國慶日前後，在碧潭空軍公墓參加獻旗活動的時候，也把她給的國旗，一起帶過去，告訴其他聯隊殉職的弟兄：國家會照顧他們的家人。

後天是中秋節，蔡總統提到，中秋節是闔家團圓的日子，499聯隊一家人坐在這裡，共享秋節團圓午宴，一定要加入王同義的夫人－王亭懿女士，才會圓滿。隨後，499聯隊司令沈一鳴，引領王亭懿進入餐會的會場，總統並帶領國軍弟兄舉杯，向王亭懿敬酒。而今天的餐會前，499聯隊也演唱王生前獲得全國熱門音樂比賽「最佳主唱獎」的歌曲「守護神」。

蔡英文總統今天（2日）視導位於新竹的空軍499聯隊。（記者鍾麗華攝）