彰縣府坦承行政缺失 將向台化追繳不法利得12億

台化公司彰化廠。（記者林良哲攝）

2017-10-02 13:01

〔記者林良哲、陳永吉／連線報導〕針對台化公司彰化廠3座汽電共生鍋爐的許可證問題，彰化縣政府今天坦承當年發出許可證時，確實有行政疏失存在，使得台化多年時燃燒的生煤都不符標準，縣府將依法對台化出裁處書，追繳其不法利得，目前初估在12億元左右。

台化：各項排放符合環評且優於國家標準

台化表示，目前尚未收到彰化縣政府裁處書，不過，台化認為，彰化廠燃煤鍋爐長期以來均依彰化縣政府核發之操作許可證暨生煤使用許可證運轉，各項排放均符合環評標準且優於國家標準，中央及地方主管機關多次督導稽核，也沒有違反環評事項。

彰化縣環保局在上午召開記者會，局長江培根坦承，在民國100年時台化的M22鍋爐申請展延許可時，在申請書上未勾選「環境影響評估」項目，致使環保局在審議時並未注意，也沒有依照環境影響評估來進行審議。

江培根說，M22鍋爐所使用的生煤，並不符合其環評承諾事項規格，尤其在固有水份、灰份、固定碳、含硫份等方面都超過標準，而環保局事後調閱台化所呈報的進口生煤檢驗報告資料，發現此情況從97年1月就開始，一直到105年9月間停爐為止，前後長達8年多。

由於台化的M22鍋爐使用品質較差的生煤，又未依規定在申請展延時勾選「環境影響評估」項目。江培根昨天也坦誠環保局在「疏於注意」下發出許可，他說，此部份是否要追究公務人員責任？還有待相關機關處理，但環保局亡羊補牢，已在今年6月間撤銷台化M22鍋爐在100年間所取得的展延許可證。

環保局綜合計劃科長陳金蘭表示，由於台化M22鍋爐已經被撤銷展延許可，依照環境影響評估法規定，必須處以150萬元最高罰鍰，但其燃燒品質不合規定的生煤，賺取不少售電收入，又依行政罰法第18條規定，其所得利益超過法定最高罰鍰者，可依其不法利得加重處罰。

陳金蘭說，M22鍋爐從97年1月到105年9月間停爐為止，都使用使用品質較差的生煤發電，依其販售每度電價最低為1.92元計算，總共收入97億1千多萬元，另依據其同業平均利潤為17%，換算其獲利約16億元，再扣除其稅捐（營業稅及營所稅），初估其不法利得在12億元左右。

江培根表示，目前裁罰金額只是初步估算，並未開出裁處書，但已發文給台化公司，請該公司提供售電發營業成本等資料，以便精算裁罰金額，可是台化卻一再辯稱並未違法，並拒絕提供相關資料。

針對彰化縣環保局的說法，台化公司彰化廠表示，目前未收到任何裁罰通知，不便表示任何意見，等收到之後再和總公司討論。