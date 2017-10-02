時力成立體檢小組 盤點產業法規問題

立院時代力量黨團召開記者會，宣布成立產業法規體檢小組，歡迎業者提出不合理的法規問題。（記者楊淳卉攝）

2017-10-02 13:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕企業經營投資，時常遇到不合理法規限制和行政障礙，立院時代力量黨團今召開記者會，宣布成立「產業法規體檢小組」，盼與業者、行政單位共同形成協力關係，逐步檢討不合理法規。

時代力量立委黃國昌指出，法規障礙對台灣競爭力提升存在不良影響，時力希望建立公平有效率市場，保護消費者實體利益，也提供企業健全法規環境，避免投入無意義的勞力時間、費用浪費，促進台灣競爭力。

黃國昌也說，針對民進黨團本會期優先法案公司法修法、稅改等，時代力量產業法規體檢小組、財經小組、產業小組等也有相關討論，目前也就公司法修法進行意見收斂。

時力智庫副執行長彭盛韶解釋，產業法規體檢小組的運作，是依據收到企業提出的法規問題，找尋對應的小組成員進行討論，待結論出爐後，就交付黨籍委員進行對應的提案修法或與行政部門溝通，逐步化解障礙，歡迎業者將不合理法規障礙狀況，寄件至時代力量體檢小組窗口（debug@npptw.org）。

黃國昌也說，公務員對國家行政權扮演重要角色，公務員實際執行行政權，是否也受到法規障礙，導致他們動輒得咎，歡迎公務人員向時代力量反應。黨團總召徐永明則強調，產業法規體檢小組絕非要找公務人員麻煩。