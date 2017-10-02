議員問徐乃麟飆罵 柯P：修養很爛

2017-10-02 12:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕藝人徐乃麟在節目上痛罵藝人唐從聖，台北市議員何志偉今天於議會詢問市長柯文哲及勞動局長賴香伶是否涉及職場暴力？賴回應，涉及職場暴力，何志偉再問柯文哲這樣用五字經、「母親的器官」痛罵底下的人是不是王八蛋的行為？柯文哲回應「差不多吧」，就覺得修養很爛。

何志偉再提到，不僅唐從聖的工作可能不保，華視也有意處理流出影片的員工。對此，賴香伶表示，華視員工屬於明確勞雇關係，若做出不利處分，那麼勞動局就會介入調查；柯文哲也說北市都有相關法令。