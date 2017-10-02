賀加泰隆尼亞獨立公投 時力盼台灣公投法盡快補正

加泰隆尼亞透過公投決議脫離西班牙獨立。（歐新社）

2017-10-02 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕加泰隆尼亞在昨（1）日獨立公投投票中，以90％投票支持脫離西班牙獨立。對此，時代力量稍早在臉書上發文，對於當地居民不畏西班牙政府以殘暴的武力手段阻撓公投進行，仍然勇敢堅決地表達自己作為一個國民的意見，至上最高的敬意。

時代力量表示，在獨立公投通過的政治議程上，加泰隆尼亞人將繼續遵循著法治的程序往獨立的路上堅定前進，即使前方有暴力的血染威脅，人民的眾志仍是國家最基本的礎石，祝福加泰隆尼亞人，也祝福他們在追求獨立的過程中，得蒙平安。

另外，推文中也提到被稱為「加泰隆尼亞非武裝部隊」的巴塞隆納足球隊俱樂部雖對公投表示中立，但曾任足球隊隊長和總教練，的現任曼城隊總教練瓜迪奧拉（Josep Guardiola）曾在今年6月的一場集會上表示：「我們除了投票別無選擇」。當所謂政治歸政治、體育歸體育的震天價響仍迴盪在台灣社會時，巴塞隆納足球隊展現了作為體育公民的優雅姿態，堅強地成為推動加泰隆尼亞獨立自決的重要推力。

時代力量也強調，將公民投票用於政治自決和人民意志的清楚展現，一直都是時代力量的重要政治主張與目標之一，當台灣國內紛紛鼓舞並對加泰隆尼亞的公投表達恭賀的同時，台灣國會應盡快通過公民投票法的補正。期待台灣的公民投票法能早日補正，開啟台灣國民主權的重要一頁。