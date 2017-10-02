國道連假優惠還不夠 立委提議常態化賀陳旦保留

2017-10-02 11:55

〔記者陳宜加／台北報導〕今年國慶連假國道夜間免收費，再加碼白天離峰七折收費優惠。有立委分別認為，白天、夜間優惠應常態化，以達分流目的。

立委鄭運鵬表示，交通部長賀陳旦兩大原則，第一是政府不應鼓勵夜間疲勞駕駛，第二是道路使用者付費，建議連假日間分流免費，取代深夜免費上路。

立委鍾佳濱則認為，連假交通疏導目的為縮短行車時間、保持流量順暢。民國76年首度實施國道免收費，減少塞車，至82年改為僅夜間免收費，因為全天免收費反而大幅增加車流，後來近年也曾實施差別費率。

但他說，夜間免收費對於車流量沒有顯著差別，縱使收費，用路人還是上路；但夜間肇事致死率更高，白天風險低、車流大，打折可以分流，夜間風險高、價格彈性少，免費增加車流有限，應視為補償用路人承擔更高的風險，要求研究將免收費常態化，節省下來的錢用於加強酒測、藥檢等，課以更高安全責任。

不過，賀陳旦說，免費若被視為照顧，則有失初衷。可以當成研究價值，但常態化恐失去政府安全堅持。

他也坦言，擔心日間提供折扣反而導致上路更多車流，公共運輸使用率降低，離峰折扣常態化，恐仍須與公共運輸思考，觀察整體國道運能是否增加、增加哪類行為，公共運輸有無相對改善，再做整體評估。