兩岸雙城論柯P閃爍回應 周柏雅批市長已無誠信

台北市長柯文哲2日前往議會做「924台大事件」、「世大運後續檢討」進行專案報告，會前應議長要求，為日前逝世的議員李新默哀。（記者方賓照攝）

2017-10-02 12:18

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會專案報告「924台大事件」及「世大運後續檢討」。民進黨議員周柏雅表示，現在只要搜尋「柯文哲」、「陸委會」等關鍵字，就跳出來柯受到陸委會多少委屈，詢問柯是否已派發言人向陸委會道歉，對此，柯說不清楚、否認有派員。而周柏雅再問，國安會是否取得雙城論壇講稿，柯文哲態度一再閃爍，認為該案涉及到國家安全，不宜講太多，但周柏雅說，「過去說涉及國家機密，今天說涉及國家安全」，認為柯已經講話已經沒有誠信，將是北市市政危機。

對於日前批評陸委會不再雙城論壇協助北市府，柯文哲嘆氣後回應，「過去的事情就算了，以後就我自己處理。」周柏雅不滿地說，柯文哲大街罵人，小巷道歉，一再問是否要向陸委會道歉。柯文哲則不解地回，「為什麼要道歉？」，隨後說沒有向陸委會道歉。

至於兩岸雙城論壇講稿是否有送給國安會，柯文哲一再說市府、中央雙方都沒有說謊，「國安會雙方就冷靜下來。」周柏雅說，發生事實為什麼不能把事實講出來，一再逼問講稿到底給了國安會的誰，誰跟你拿講稿。

柯文哲說，講稿涉及到國家安全，不宜講太多，但周博雅說，「過去說涉及國家機密，今天說涉及國家安全」，再逼問是否跟國安會聯絡，柯仍一再鬼打牆回覆，「不管雙城論壇或世大運都不是台北市長一個人扛得起來。」反被周罵，「那你哭甚麼？你哭中央不幫你還打擊你」

周柏雅批評，以市長的表現，還有市民會相信你講話的誠信嗎，「你的危機就在你今後講話沒有人會相信」，直說柯不敢面對自己講過的話、做過的事情，也不敢講事實講出來；柯文哲一再回應「我沒有說謊」，周柏雅說，「那到底是誰說謊，你說你沒說謊，事實不敢講」，最後周大喊如果市長講話沒有人相信，將是市政危機。