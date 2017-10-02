星光部隊傳生變 我外長：星方告知「一切照常」

2017-10-02 11:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕新加坡總理李顯龍上月率團訪中後，傳出台星軍事交流合作計畫「星光部隊」可能生變。外交部長李大維今天對此表示，星方告知我方的訊息是「一切照常」，澄清相關傳聞。

李顯龍9月下旬率領內閣代表團訪問北京，和中國最高領導人習近平與其他3名政治局常委碰面，雙方重申「兩國世代友誼深厚牢固」。因南海爭議和星國裝甲車遭扣押等案，新加坡與中國關係近年一度僵化，李顯龍在中共十九大前訪問北京，重申友誼深厚，星中兩國國防部長也有共識將啟動下一輪雙邊演習。李顯龍也重申遵循「新加坡的一中政策」，星中修補雙方關係意涵不言而喻。爾後更傳出台星行之有年的軍事交流「星光部隊」可能生變。

李大維今天出席立法院外交國防委員會，進行業務報告並備詢時，被詢問到此事。總統府日前對此表示，未經證實的消息不予回應，國防部、外交部、陸委會也均無評論。國民黨立委江啟臣質今詢時提問「星光部隊」是否可能受影響？李大維回答表示，星國有就此事向我方說明，內容他不便多說，但總而言之，星方的告訴我方的訊息是「一切照常、照舊」。

另據了解，相關新聞報導公開後，新加坡駐台代表處主動撥電話給國防外交相關立委，表示星光計畫沒有問題，積極澄清的態度讓關注此事的立委較為放心。相關訊息也與李大維今日披露星國的態度一致。