一例一休修法？ 林美珠：勞動部沒有既定立場

2017-10-02 11:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請勞動部長林美珠報告業務概況，有立委表示，勞動部全台已辦超過百場座談會，卻沒有人知道勞動部的立場是什麼，要求部長林美珠表態；但也有立委表示，勞資對一例一休都有疑慮和困難，大家都希望能快點改變，若要再推第二次修法絕對不能急躁，否則執政團隊會很難承受。

立委許淑華今天質詢時表示，勞動部至今在各縣市已舉辦超過百場座談會，聽到的聲音都是大同小異，再辦意義也不大，況且辦座談會的意義不是用來拖延修法，要求林美珠表態。立委李彥秀也表示，很遺憾勞動部各界意見已經聽得夠多，到現在還不知道要不要修，究竟最後是要依賴院長為主還是依勞動部的勞工專業為主？

立委徐志榮也表示，行政院長賴清德都已經說要提出政院版本，照理說政院版本應該要由勞動部提出基本架構，是不是到時候真的要修法，勞動部就推給政院。

立委楊曜則表示，執政團隊很難承受連續推兩次修法都失敗，雖然勞資雙方對一例一休有疑慮，大家都希望能儘速改變，但行政部門千萬不能急躁，須聽取各方意見再做通盤檢討，要積極、不要急。

林美珠面對各委員連環逼問，仍未表態是否要修法；她表示，賴院長希望能再多聽取委員們的指教，「如果」有需要檢討，再提出修法版本，勞動部目前沒有既定立場，但也不會不負責任推給政院。

立委李彥秀表示，勞團聲音已非常清楚，就是要刪除勞基法84-1條及恢復7天國定假日兩個主要訴求，希望林美珠能站在捍衛勞工權益的立場和政院溝通。