愛國旗不一定要用插的 蘇嘉全：洪荒之力辦好國慶

2017-10-02 11:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院長蘇嘉全今出席國慶記者會致詞談及，他小時候國慶日每一個鄉鎮都會舉行國慶遊行，家家戶戶都會插國旗，雖然現在較少人插國旗，「愛國旗不一定要用插的」，可以用心去愛，要用洪荒之力辦好國慶。

蘇嘉全表示，國慶是國家最重要慶典，立法院有幸擔任主辦單位，若沒各縣市、各部會鼎力幫忙，今年的國慶大典也無法順利舉辦。

蘇嘉全指出，記得小時候的國慶日，在每一個鄉鎮都要遊行，但現在愛國旗不一定要用插的，可用心去愛，要用洪荒之力去辦好國慶。

蘇嘉全提及，今年國慶大膽嘗試把國慶晚會辦在台中，過去四海同心晚會是在國慶前一天下午舉行，有鑑於僑胞難得回來台灣，過去都在台北參加晚會，辦在南部，可以促進新竹、苗栗及台中的旅遊商機，他特別與僑委會討論，僑委會也表示贊同。

蘇嘉全也說，過去國慶大會一般都是三軍儀隊表演，今年特別結合民間企業，以46輛國慶花車遊行方式慶祝，台北市政府也想出延長點子，在遊行結束後，把花車放在南港展覽館外給民眾參觀。

蘇指出，過去兩年國慶煙火碰到天災取消，今年首度辦在台東，台東雖然路途較遙遠，但要把愛與溫暖送給台東，台東縣政府設計了一整套活動來帶動觀光產業，聽說台東的飯店住宿率那幾天都很不錯。